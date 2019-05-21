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  3. Öz oğluna para gönderilmesini engelleyen eşini öldürdü

Öz oğluna para gönderilmesini engelleyen eşini öldürdü

Öz oğluna para gönderilmesini engelleyen eşini öldürdü

Niğde’de ilk eşinden olan çocuğuna para göndermek istediği için tartıştığı eşini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nazım Ş. (60) ilk eşinden olan çocuğuna para göndermek istedi. Para göndermesine karşı gelen eşi Fındık Ş. (58) ile tartışan Nazım Ş., tabancayla eşine ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Fındık Ş., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen talihsiz kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Nazım Ş. ise emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Adliyesine sevk edildi.

İHA

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