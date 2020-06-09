Oyun salonları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 1 Haziran itibariye Türkiye’de birçok alanda normalleşme planı uygulanmaya başlandı. AVM, lokanta, piknik alanları gibi yerlerin halka açılmasının ardından vatandaşlar sık sık “Oyun salonları ne zaman açılacak? Oyun salonları son durum nedir?” sorularına yanıt arıyor. Koronavirüs salgını sonrası alınan olumlu gelişmeler üzerine sosyal mesafe kuralına uyulması şartı ile çoğu kurum hizmet vermeye başladı. Detaylar haberimizde.

OYUN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Oyun salonlarının ne zaman açılacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzları, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin faaliyetlerini 22.00’a kadar (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.)