Oyun aşkı Kovid tanımadı... Eldivenli okey!

Koronavirüs hayatın tüm alanını etkiliyor. Dünya çapında vatandaşlar, sosyal hayatlarında da virüsten korunmak için tüm tedbirleri aldı. Bursa’nın İznik İlçesi’nde kahvehanede okey oynayan vatandaşlar, ıstaka ve okey taşlarına dokunmamak için eldiven giydi. Havayla temas etmemek için de maske taktılar. Yalova’da da bir kahvehane koronavirüse karşı örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Kahvehane işletmecisi, okey, tavla ve kağıt oyunlarının eldiven kullanmadan oynanmasına izin vermiyor.

ELDİVEN VE KOLONYA DAĞITILIYOR



Müşterilerine eldiven dağıtan Umut Onar, kahvehanesine gelen müşterilerin kullandıkları oyun malzemelerini kolonyayla sık sık dezenfekte ediyor. Onar, “Bu virüsün yayılmasına ve bulaşmasına engel olmak için böyle bir uygulamayı hayata geçirdik” dedi. Müşteriler de “Biz bu uygulamayı çok yerinde buluyoruz.” Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

DHA-İHA