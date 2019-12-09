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  3. Oynadığı arabalar şimdi mesleği oldu

Oynadığı arabalar şimdi mesleği oldu

Oynadığı arabalar şimdi mesleği oldu

İstanbul’da otomobil bakım ve onarım servisinin tek kadın otomobil tamircisi Melike Nur Beyen (17), kadınların her alanda başarılı olabileceğinin sadece bir örneği.

Onu otomobil tamir ederken görenler ise şaşırıyor. Elektromekanik bölümü lise son sınıf öğrencisi olan Melike Nur Beyen, Maltepe’de bir otomobil bakım ve onarım servisinde staj görüyor. Dükkândaki tek kadın tamirci olarak lastik takmaktan balata değiştirmeye kadar diğer çalışma arkadaşlarının yaptığı her işi yapabilen Melike, kadınların her alanda başarılı olabileceğini kanıtlıyor. Tamirci olma hayalini gerçekleştiren Melike Nur Beyen’in bir başka hayali ise oyuncu olmak. Melike, bu işe olan merakının nereden geldiğini şu sözlerle anlattı: “Kendimi bildim bileli arabalara meraklıydım. Bu merak ağabeyimden geliyor. Elimin kirini görünce daha çok çalışasım geliyor.”

(DHA)

 


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