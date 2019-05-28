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28 Mayıs 2019 Salı 11:51 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 11:59

Öykü Arin'e 41 gün önce annesinden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e 41 gün önce annesinden nakledilen ilik tutmadı

Antalya'da, lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'ya 41 gün önce annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik uyum sağlamadı. Öykü Arin'e, 10 gün içerisinde uygun donör bulunmaması halinde bu kez babasından yarı uyumlu ilik nakli yapılacak.

Antalya'da 41 gün önce annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin Öykü Arin Yazıcı'nın vücuduyla uyum sağlamadığı bildirildi.

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'in annesi Eylem ve babası Çağdaş Yazıcı'nın Türkiye ve yurt dışında başlattığı "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasına mutlu haber gelmeyince küçük kıza hastalığının organlarına zarar vermemesi amacıyla 18 Nisan'da özel bir hastanede annesinden yarı uyumlu nakil yapıldı.

Hastanede özel bir odada tutulan ve ilaç tedavisi gören Öykü Arin'e yapılan naklin başarısızlıkla sonuçlandığı öğrenildi. Öykü Arin'e 10 gün içinde uygun donör bulunmaması halinde bu sefer de babasından yarı uyumlu ilik nakli yapılacağı belirtildi.

Öykü Arin'e uygun donör bulunması amacıyla ailesi tarafından sosyal medyada açılan "Öykü Arin'e Umut Ol" sayfasından anne Eylem Şen Yazıcı adıyla yapılan açıklamada, anneden yarı uyumlu naklin başarısız olduğu ifade edildi.

Doktorların Öykü Arin'e babası Çağdaş Yazıcı'dan kısa zamanda yarı uyumlu nakil şansını deneyecekleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğer babadan yarı uyumlu nakil de başarılı olmazsa tek umudumuz yabancı bir donörle eşleşme olacak. Sağlık Bakanlığının elinde yüz bine yakın çalışılmamış numune var ve Öykü Arin'in umudu onlardan biri olabilir. Bu nedenle söz konusu numunelerin ivedilikle incelenmesi için tüm yolların açılması gerekiyor. Bu süreçte sadece Öykü Arin'in değil kök hücre nakli bekleyen pek çok hastanın da sesi olmaya, umudu olmaya çalıştık."

(AA)

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