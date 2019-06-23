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  3. Oy kullanmaya bavullarıyla geldiler

Oy kullanmaya bavullarıyla geldiler

Oy kullanmaya bavullarıyla geldiler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi devam ediyor.

Beşiktaş Gayrettepe´de bulunan Şair Nedim Ortaokulu´nda oy kullanmaya gelenler arasında, okula bavullarıyla gelenler dikkati çekti.  Bu kişilerden biri olan Zeynep Sulopaşa, "Tatile gidebilirdim ama gitmedim oyumu kullandım. Vatandaşlık görevimi yaptım. Buradan tatile gideceğim" dedi.

Oy kullanmaya gelen bazı yaşlı seçmenlerin ise yürümekte zorluk çektiği görüldü. Beşiktaş Belediyesi´nde çalışan bir görevli ise yürümekte zorluk çeken kişilere tekerlekli sandalye ile okul girişine kadar yardım etti.

(DHA)

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