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06 Haziran 2019 Perşembe 23:16 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 23:34

Ovacık'ta ters laleleri koparan 3 şahsa rekor ceza

Ovacık'ta ters laleleri koparan 3 şahsa rekor ceza

Tunceli'de ters laleleri soğanlarıyla birlikte koparıp götürürken görüntülenen 3 kişi valilik talimatıyla tespit edilip 180 bin TL para cezası kesildi.

Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar Köyü'ne ters laleleri fotoğraflamak için giden doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, laleleri köklerinden koparan 3 kişiyle karşılaşmış ve duruma tepki gösterip laleleri söküp götürenleri de arkadaşlarıyla görüntülemişti. Görüntülenen şahıslar jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. 

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tunceli Valiliği talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. Maddesinin a ve f bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak “biyolojik çeşitliliği tahrip etmek” suçundan 3 kişiye kişi başı 60 bin 163 lira olmak üzere toplam 180 bin 489 TL idari para cezası uyguladı. 

Vali Tuncay Sonel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ovacık’ta koruma altında,endemik ters laleleri koparan 3 şahıs bugün talimatımız üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ile İl Jandarma Komutanlığımızca tespit edilmiş, her bir şahsa ayrı ayrı 60 bin 163 TL olmak üzere toplamda 180 bin 489 TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi. 

İHA

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