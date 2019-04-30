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  3. Oturduğu balkonun çökmesi sonucu ağır yaralandı

Oturduğu balkonun çökmesi sonucu ağır yaralandı

Oturduğu balkonun çökmesi sonucu ağır yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kadın, oturduğu balkonun çökmesi sonucu ağır yaralandı.

Tatlıcak Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Polat (32), tek katlı evinin balkonunda oturduğu sırada çöken balkonun altında kaldı.

Polat, Arama Kurtarma Timi (AKUT) ile itfaiye ekipleri tarafından beton yığınlarının altından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan Polat, buradaki müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polat'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(AA)

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