Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8703
  • 6,5858
  • 240.232
  • 96.233
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Otoyol inşaatındaki ölüm aydınlatılmaya çalışılıyor

Otoyol inşaatındaki ölüm aydınlatılmaya çalışılıyor

Otoyol inşaatındaki ölüm aydınlatılmaya çalışılıyor

İstanbul-İzmir otoyolu inşaatında bir işçinin kamyonun boşalttığı çakıl yığınının altında kalarak ölmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

x

Olayın ardından İstanbul-İzmir otoyolunun Karacabey etabındaki çalışmalara 3 gün ara verilirken, talihsiz olayın aydınlatılması için şantiyede bulunan 50 çalışanın ifadesine başvuruldu.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Karacabey etabında meydana geldi. Yol inşaatında çalışan 3 çocuk babası Rıza Karaca (64), asfalt öncesi yola serilen kamyonun boşalttığı mıcır yığınının altında kaldı. Bir süre sonra olayı fark eden mesai arkadaşları Rıza Karaca'yı kum ve çakılların altından çıkardı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaca kurtarılamadı.

Geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, olay günü şantiye sahasında çalışan 50 işçinin ifadesine başvurdu. Rıza Karaca'nın cenazesi, otopsinin ardından memleketi Çorum'un Kavakalan köyüne gönderildi. Karaca’nın perşembe günü köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cengiz Kurtoğlu'nun dedelik heyecanı!
Arka Sokaklar'da şoke eden ayrılık kararı
Demet Akbağ eşi için mevlit okuttu
Yasmin Erbil'den sürpriz karar
Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi
1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi´ne alınan Hattuşa, Hitit İmparatorluğu´nun ilk ve en önemli

Hitit İmparatorluğu´nun Başkenti: Hattuşa

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları