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  • Otopark kiralanınca çıldırdılar! Esenyurt'ta değnekçi terörü
17 Eylül 2020 Perşembe 22:34 | Son Güncelleme:

Otopark kiralanınca çıldırdılar! Esenyurt'ta değnekçi terörü

Otopark kiralanınca çıldırdılar! Esenyurt'ta değnekçi terörü

Esenyurt'ta bir iş yerinin önünü mesken tutan değnekçi çetesi, mekan sahibinin otopark alanını İSPARK'a kiralamasıyla çılgına döndü.

Rant kapısı kapanan değnekçiler iş yerini basıp ortalığı birbirine kattılar. Yaşanan olaylar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ‘değnekçilik’ olduğunu vurgulayan müdür, “Bir grup bizden haraç almak istedi, buna müsaade etmedik. Daha sonra mekanın önündeki alanı otopark gibi kullanıp gelen müşterilerde usulsüz ücret almaya başladılar” dedi.

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