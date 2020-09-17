Otopark kiralanınca çıldırdılar! Esenyurt'ta değnekçi terörü

Rant kapısı kapanan değnekçiler iş yerini basıp ortalığı birbirine kattılar. Yaşanan olaylar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ‘değnekçilik’ olduğunu vurgulayan müdür, “Bir grup bizden haraç almak istedi, buna müsaade etmedik. Daha sonra mekanın önündeki alanı otopark gibi kullanıp gelen müşterilerde usulsüz ücret almaya başladılar” dedi.

