Otomobilin silecek su deposunda uyuşturucu bulundu

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari'den İstanbul'a giden A.C'nin (30) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobili D-100 kara yolu Tosya ilçesi yakınlarında durdurdu. Polisler ile narkotik detektör köpeği İCE'nin otomobilde yaptığı aramada silecek su deposu içerisine saklanmış 2 kilo 830 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sürücü ile beraberindeki A.T. (31) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA