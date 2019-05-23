Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0966
  • 6,8038
  • 249.595
  • 83.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Otomobilin silecek su deposunda uyuşturucu bulundu

Otomobilin silecek su deposunda uyuşturucu bulundu

Otomobilin silecek su deposunda uyuşturucu bulundu

Kastamonu'da, bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari'den İstanbul'a giden A.C'nin (30) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobili D-100 kara yolu Tosya ilçesi yakınlarında durdurdu. Polisler ile narkotik detektör köpeği İCE'nin otomobilde yaptığı aramada silecek su deposu içerisine saklanmış 2 kilo 830 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sürücü ile beraberindeki A.T. (31) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!

Hayat Sana Güzel Be Minnoş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başlarını belaya sokan hayvanların zor anları

2 DHKP-C'li teröriste tutuklandı