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  3. Otomobilin motorundan 11 kilo eroin çıktı

Otomobilin motorundan 11 kilo eroin çıktı

Otomobilin motorundan 11 kilo eroin çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, sürücüsünün Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na geldiği otomobilin motor bölümüne gizlenen 11 kilo 398 gram eroin ele geçirdi.

Türkiye'den çıkış yapmak için Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen sürücünün otomobili, risk analizleri çerçevesinde, X-ray taramasına sevk edildi. Taramada, aracın bazı bölümlerinde olağan dışı yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapıldı. Köpeklerin, aracın motor blokuna tepki vermesi üzerine motorun sökülmesine karar verildi. Aramada, motor bloku oluşturan bazı parçaların iç kısmına gizlenen 33 paket tespit edildi. Yapılan analiz sonucu eroin olduğu anlaşılan 2 milyon 280 bin lira değerindeki 11 kilo 398 gram uyuşturucuya el koyuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan ve Irak uyruklu olduğu belirlenen otomobil sürücüsü, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

(DHA)

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