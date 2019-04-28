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Otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı

Otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı esnada otomobilin çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Üçken Park civarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Azranur F’ye. (10), İsmail O., idaresindeki 06 KA 0137 plakalı hafif araç çarptı. Meydana gelen kazada hafif şekilde yaralanan kız çocuğu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

İHA

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