Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı

Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı

Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı

Düzce TEM Otoyolu Küçük Melen köprüsü mevkiinde otoyoldan çıkan otomobil, viyadükten aşağı uçtu. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. 50 metre uçan otomobil hurda yığını haline geldi.

Düzce TEM Otoyolu Küçük Melen köprüsü mevkiinde otoyoldan çıkan otomobil viyadükten aşağı uçtu kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. 

Kaza TEM Otoyolu Küçük Melen köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Çağlar Aksu idaresinde ki 28 ES 631 plakalı otomobil TEM otoyolu Küçük Melen köprüsü mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyoldan viyadükten aşağı uçtu.

Yaklaşık 50 metre uçtuktan sonra Bahçeköy Köprüsü altına düşen otomobil ters döndü. Otomobilin içerisinde bulunan sürücü Çağlar Aksu araçtan çıkarken araçta bulunan babası Yılmaz Aksu ve annesi Fatma Aksu araçta sıkıştılar. Araç içerisinde sıkışan iki kişi Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu çıkarıldılar. Kazada Çağlar Aksu kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Yılmaz Aksu ve Fatma Aksu ağır yaralandılar. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gündemi sallayan ayrılıkta dikkat çeken yorum
Buse Varol Instagram'dan paylaştı! Oğluna duygusal mesaj
Pınar ve Yağmur'dan Hande'ye ilginç sürpriz
Sahnede şaşırtan an... Konser ortasında bir anda sustu!
Güzel şarkıcı Merve Özbey kendini ödüllendirdi
<p>Düzce´de trafik kazaların önüne geçebilmek için D-100 ve D-655 karayolu üzerinde 3 noktada aynı a

Aşırı Hız Yapan Sürücüden İlginç Savunma

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yerli ilaç üretimi ekonomiyi uçuracak!

Euromos'ta '2 bin 200 yıllık beyin ameliyatı' izleri