Otomobil kamyona çarptı: 6 kişi yaralandı

Kaza, saat 04.00 sıralarında D-400 karayolu Serik ilçesi Gedik kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 33 CMK 17 plakalı otomobil, aynı yöne giden E.Ö. yönetimindeki 54 DM 354 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 1'i ağır, 6 Suriyeli yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılardan 4'ü Serik Devlet Hastanesi'ne, 2'si özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

(DHA)