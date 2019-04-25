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Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi İstasyon Caddesi üzerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesi üzerinde Sercan Doğan idaresindeki 33 HS 775 plakalı otomobil ile Cüneyt Görmemiş idaresindeki 02 ED 651 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

İHA

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