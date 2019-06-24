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  3. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Adurrahman T. yönetimindeki 33 RSY 42 plakalı otomobil ile Hasan Karaca yönetimindeki 02 ABB 088 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Karaca ile otomobilde bulunan Elif Ayaz ve Fatma Çelik, yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

(DHA)

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