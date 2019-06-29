Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Otomobil apartman bahçesine devrildi: 3 yaralı

Otomobil apartman bahçesine devrildi: 3 yaralı

Otomobil apartman bahçesine devrildi: 3 yaralı

Bursa'da apartman bahçesine devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Çekirge Caddesi'nde, Volkan Ünsal hakimiyetindeki otomobil, yoldan çıkıp apartman girişindeki bahçe duvarına çarptı.

Devrilip apartmanın sütunlarından birine çarpan otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı. Sürücü Ünsal kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri İlhan Özargın ile Celal Acar'ı yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla sıkıştıkları yerden çıkardı.

112 Acil Servis ambulansıyla Bursa ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü CEO'dan Selena Gomez'e 'özel' teklif
Ebru Gündeş 6 yıl sonra geri dönüyor!
0 beden tarihe mi karışıyor
Neslihan Atagül, Büşra Develi ve Fulya Zenginler'den flaş karar!
Hande Erçel en büyük hayalini açıkladı!

Rusya´dan ABD´ye Büyük Gözdağı! 76 Adet Alacaklar...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde

Doğayı korumak için plastik şişelerden ev inşa etti