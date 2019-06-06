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06 Haziran 2019 Perşembe 16:27 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:27

Otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düştü

Otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düştü

Bursa’da şehiriçi otobüsten inmek istediği sırada otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düşerek yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Şehiriçi sefer yapan bir belediye otobüsüne binen H.Y., Kanalboyu’nda otobüsten inmek istedi. O esnada önünde bebek arabalı bir başka yolcunun olması sebebiyle yavaş hareket eden H.Y.’nin eşi otobüsten indi. Bebek arabalı yolcu indikten sonra otobüsten inmek isteyen H.Y.’yi otobüs şoförü fark etmedi ve kapıyı kapatarak hareket etmeye başladı. Kapı aralığında duran ve aracın hareket etmesiyle dengesini kaybeden H.Y. otobüsten yere düştü. Daha önce kolunu kırdığı öğrenilen H.Y., kırık kolunun üzerine düşerek yeniden yaralandı. H.Y. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, otobüsteki yolcular ise başka bir otobüse nakledildi.

(İHA)

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