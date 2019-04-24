Otobüs duraklarında şoke eden ilan: Tüm tahlillerim yeni yapıldı...

Sultangazi'de bir kişi otobüs duraklarına satılık böbrek ilan yapıştıran kişi, maddi durumunun kötü olduğundan dolayı böbreğini sattığını açıkladı. "Acil satılık böbrek ve 0- negatif. Maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır. Tüm tahlillerim yeni yapıldı" yazılı ilanın alt kısmında ise telefon numarası yer alıyor.

İlanı görenler şaşkınlık geçirirken telefonla ulaşılan kişi, Sultangazi'de bir parkta yattığını belirten kişi, böbreğini de 20 bin liraya sattığını söyledi.

DHA