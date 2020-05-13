Oto farelerine polis darbesi

Ankara emniyeti, lüks araçları satın alma bahanesiyle yüksek miktarda kapora verip vatandaşları dolandıran çeteye yönelik ‘Paydos Operasyonu’nun ikincisini düzenledi. Piyasa değeri 200 bin ila 600 bin TL olan lüks otomobil ve iş makinelerini dolandırıcılıkla çalan şüphelilerin, araç sahiplerini telefonla arayarak kendilerini 15 Temmuz gazisi, engelli gibi yalanlarla kandırdıkları tespit edildi.

LÜKS İÇİNDE YAŞAMIŞLAR



Dolandırıcıların sözde engellerinden dolayı araç sahiplerini kendi ikamet ettikleri şehre getirdikleri belirlendi. Çetenin elde ettikleri para ile kendilerine Ankara’da kafe, lüks daireler, lüks arabalar ve AVM’lerde dükkan satın alarak lüks bir hayat kurdukları belirlendi.

BEŞ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



10 vatandaşı dolandıran 6 kişiden 5’i, sevk edildikleri mahkemece “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklandı.

KENDİSİNİ İMAM DİYE TANITTI



Mağdurlardan inşaat işçisi Selami Parlak, “Arabamı ilana koydum. Aradılar, ‘Benim yeğenim var, gelip bakacak, ben imamım’ dedi. Yeğenini bahane ederek nöbetçi notere gittik ve devrettim arabayı. Dekont verdiler. Hafta sonu diye para hesaba geçmedi sandım. Ama pazartesi de para gelmeyince aradım. Sürekli salladılar. Ben de polise gittim” dedi.