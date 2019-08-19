ÖSYM Başkanı Aygün'den DGS açıklaması: Bu hafta başlatılacak

Aygün, Twitter'dan, DGS adaylarına yönelik açıklamada bulundu.

Halis Aygün, açıklamasında, "Değerli DGS adaylarımız, tercih sürecinizle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacağız ve süreci başlatacağız. Sizlere ve ailelerinize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

(AA)