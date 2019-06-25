Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyetlerde bulunduğu ve silahlı eğitim aldığı tespit edilen Suriye uyruklu C.İ, İ.E. ve L.E'nin ülkeye kaçak yollarla giriş yaparak Osmaniye'ye geldiğini belirledi. Polis, şüphelileri şafak vakti kent merkezinde düzenlediği operasyonda yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA