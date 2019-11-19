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  3. Osmaniye merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

Osmaniye merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

Osmaniye merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

Osmaniye merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, 1 yıl süren teknik takip sonrası silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 8 av tüfeği, biri kurusıkı 4 tabanca ve bu silahlara ait 57 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA


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