'2019 oruç ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?' sorularının yanıtları herkes tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı yaklaşıyor. Müslüman vatandaşlar ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getiriyorlar. Oruca başlamadan önce Müslümanlar gece sahura kalkarlar. Ramazan ayının yaklaşması ile vatandaşların aklına, “sahur yapmadan oruç tutulur mu?” sorusu geliyor. Sahur yapmadan oruç tutulup tutulmayacağı merak ediliyor. Peki, sahur oruç tutmak için gerekli mi? Haberin devamında bu sorunun yanıtını bulabilirsiniz.

SAHUR YAPMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Sahura kalkmak için veya kalkıp yemek yemek için bir zorunluluk yoktur, ancak Peygamber efendimiz sahur vaktinin bereketinden mahrum kalmamamız için bizlere tavsiye etmişlerdir. Kalkılmadığı durumda bir şey icap etmez. Ayrıca sahur orucunda sünnetidir, bir parçasıdır, yemek yenilmese bile kalkıp bir bardak su içmekle de sahur sevabı elde edilir. Sahuru son vakte bırakmak daha faziletlidir. Hem gecenin son vakti daha kıymetli olduğu için, hem de ertesi günün orucunu daha rahat tutabilmek için kuvvet kazandırdığından son vakitte tehir etmek daha güzeldir. Zira Peygamber Efendimiz: "üç şey peygamberlerin sünnetidir: İftarda acele etmek, sahuru geciktirmek(son vakte bırakmak),misvak kullanmaktır. "buyurmuştur.

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayında ilk oruç 6 Mayıs günü tutulacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yılki dini takvime göre; Ramazan 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 3 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu kapsamda Ramazan orucunun başlangıcına bir ay gibi kısa bir süre kaldı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan Bayramı Haziran ayı içerisinde kutlanacak. Arefe gününün Pazartesi'ye denk geliyor olması, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağını konusunu merak ettirdi. Bu konu hakkında henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Ramazan Bayramı Arefesi: 3 Haziran 2019 Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 4 Haziran 2019 Salı

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 5 Haziran 2019 Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 6 Haziran 2019 Perşembe

RAMAZAN AYI NEDİR?

Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren âyetlerin hemen ardından ramazanın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği ay olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir (el-Bakara 2/185). Hadis kaynaklarında da Hz. Peygamber’den nakledilen, ramazan ayının fazileti, başlangıcının ve sonunun nasıl tesbit edileceği, süresi ve bu aya mahsus ibadetlerle ilgili çok sayıda rivayet yer almaktadır.

ORUÇ NEDİR?

11 ayın sultanı diye adlandırılan Ramazan ayında tuttuğumuz oruç, İslamın şartları arasında yer alır.

Oruç, tanyerinin ağarmasıyla birlikte güneş batımına kadar yiyecek, içecek ve cinsel münasebetten ve ayrıca yalandan, kötü sözden ve kötü düşüncelerden uzak durarak gerçekleştirilen bir ibadettir.

Amaç kişinin aç ve susuz kalması değil nefsini terbiye etmesi, Allah rızası için açlığa ve susuzluğa dayanması, varlığa şükretmesi ve durumu olmayan kişileri daha iyi anlamayı amaçlamaktadır.