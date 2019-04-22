Oruç için heyecan giderek artıyor
Arapça’da savm kelimesiyle ifade edilen oruç, nefsini tutmak anlamına gelmektedir. Hem nefsini törpülemek hem de aç ve susuz olan insanlarla empati yapabilmek adına önemli bir ibadet olan orucun ne zaman başladığı merak ediliyor.
Ramazan ayında ilk oruç 6 Mayıs günü tutulacak.
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre 2019 yılının ilk oruç ibadeti, 5 Mayıs Pazar gününü 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece sahura kalkılmasıyla başlayacak.
6 Mayıs Pazartesi günü ilk iftarlarını yapacak olan Müslümanlar, 3 Haziran Pazartesi günü ise son oruçlarını tutarak 'Onbir Ayın Sultanı'na veda edecek.
RAMAZAN BAYRAMI 4 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
4 Haziran Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, toplamda 3 gün sürecek. Bayramın son günü ise 6 Haziran Perşembe gününe denk gelecek.
7 Haziran Cuma günü için köprü izin kullanan çalışanlar, 9 gün izin imkanı yakalayacak.