Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8413
  • 6,5756
  • 239.548
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Oruç için heyecan giderek artıyor

Oruç için heyecan giderek artıyor

Oruç için heyecan giderek artıyor

Arapça’da savm kelimesiyle ifade edilen oruç, nefsini tutmak anlamına gelmektedir. Hem nefsini törpülemek hem de aç ve susuz olan insanlarla empati yapabilmek adına önemli bir ibadet olan orucun ne zaman başladığı merak ediliyor.

x

Ramazan ayında ilk oruç 6 Mayıs günü tutulacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre 2019 yılının ilk oruç ibadeti, 5 Mayıs Pazar gününü 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece sahura kalkılmasıyla başlayacak.

6 Mayıs Pazartesi günü ilk iftarlarını yapacak olan Müslümanlar, 3 Haziran Pazartesi günü ise son oruçlarını tutarak 'Onbir Ayın Sultanı'na veda edecek.

RAMAZAN BAYRAMI 4 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

4 Haziran Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, toplamda 3 gün sürecek. Bayramın son günü ise 6 Haziran Perşembe gününe denk gelecek.

7 Haziran Cuma günü için köprü izin kullanan çalışanlar, 9 gün izin imkanı yakalayacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen'e özel annelik eğitimi!
Şarkıcı Emrah'ın oğluyla ilgili soru sorulunca neşesi kaçtı
Ünlü oyuncu için istenen ceza belli oldu
Oyuncu Pelin Akil ikiz bebeklerinin doğum anlarını paylaştı
Seda Sayan canlı yayında operasyon yaptırdı
18 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi Kapodokya´yı gezenleri büyülüyor.

Kapadokya denildiği zaman akla ilk gelen yerlerden: Ihlara Vadisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kağıthane'de inşaat alanının destek duvarı çöktü

Prim eksiği olana müjdeli haber