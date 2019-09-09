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Ormanda define arayanlara suçüstü

Ormanda define arayanlara suçüstü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanda kaçak kazı yaparak define arayan şahısları suçüstü yakaladı.

3 kişi gözaltına alındı. Yiğit Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında park halinde olan bir araçtan şüphelendi. Ekipler araçta yaptıkları incelemede kapıların kitli olduğu ve kimsenin olmadığını gördüler. Bunun üzerine çevrede araştırma yapan devriye ekipleri ormanlık alanda gelen seslere yöneldi. Jandarma ekipleri ormanlık alanda el dedektörü ile define arayan 3 şahsı gördü. Jandarma ekiplerini karşılarında gören G.A. (44), A.N. (28) ve Y.S.(27) gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinde ardından 3 kişi adliyeye sevk edilecek.

İHA

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