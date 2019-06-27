Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7759
  • 6,5744
  • 260.161
  • 95.853
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Organları 6 kişiye umut oldu

Organları 6 kişiye umut oldu

Organları 6 kişiye umut oldu

Balıkesir’de geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 26 yaşındaki U.İ’nin organları 6 kişiye umut oldu.

Geçirdiği trafik kazası sonucu Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan 26 yaşındaki U.İ isimli erkek hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Fuat Çöken, hastanın ailesi ile görüşerek organ nakli için onay aldı.

Ailenin hastanın organ nakli konusunda vasiyeti olduğunu belirterek, nakle tereddütsüz onay verdi. Organ Nakil Koordinatörü Fuat Çöken vakit kaybetmeden gerekli işlemleri yaparak nakil sürecini başlattı.

İstanbul Koşuyolu Kalp Araştırma Hastanesi kalp nakli ekipleri Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi böbrek nakli ekipleri ve Bursa Acıbadem Hastanesi karaciğer nakli ekipleri kara yolu ile Balıkesir’e ulaştı. Başarılı geçen operasyon sonucunda beyin ölümü gerçekleşen U.İ’nin kalbi, böbrekleri, karaciğeri ve göz korneaları 6 hastaya umut oldu. 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çiftten hayranlarını üzen haber...
Ünlü çift İtalya'da aşk tazeliyor
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
Velayet artık İnci'de
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!

İstanbul´da Günün Kahramanı! Bebeği Havada Yakaladı...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte taban maaşlar

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damgasını vuran soru! Herkes şaştı kaldı!