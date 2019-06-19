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Ordu'da 'Ters Ev' ziyarete açıldı

Ordu'da 'Ters Ev' ziyarete açıldı

Ordu'da turizme katkı sunması beklenen ve ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan "Ters Ev" yoğun ilgi gördü.

Ordu'da turizme katkı sunması beklenen "Ters Ev" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesince Altınordu ilçesinde, 150 metrekarelik alandaki "Ters Ev" projesinin inşaat çalışmaları tamamlandı.

Kentin seyir terası konumundaki Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferiğin alt istasyonunun yanında bulunan ev, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

İki kattan oluşan ve giriş bahçesi dahil bütün bölümleri ters olan ev, açılışının ilk gününde ilgi gördü.

"Her ince ayrıntı düşünülerek yapılmış"

Ziyaretçilerden Can Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, evi gezdiğini ve çok beğendiğini belirterek, "Daha önce Batum'daki ters evi de ziyaret etmiştim ama buradaki mükemmel olmuş. Çünkü her ince ayrıntı düşünülerek yapılmış. Çok güzel olmuş. Herkesin görmesi gerekir diye düşünüyorum." dedi.

"Çok değişik, aklımız dönüyor. Çok ilginç, çok beğendik"

Muhammet Günaydın ise söz konusu projenin, turizm anlamında Ordu'ya çok farklı bir güzellik katacağına inandığını vurgulayarak, "Teleferiğin yanında olması tanıtım açısından da iyi." diye konuştu.

Günaydın, eşyaların ters olmasının ilginç göründüğünü kaydederek, "İçeri girdik, baktık. Çok değişik, aklımız dönüyor. Çok ilginç, çok beğendik. Kesinlikle herkese tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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