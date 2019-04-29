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  3. Ordu'da kaçak define kazısı: 8 gözaltı

Ordu'da kaçak define kazısı: 8 gözaltı

Ordu'da kaçak define kazısı: 8 gözaltı

Ordu'da iş makinesi ile izinsiz kaçak define kazısı yapan 8 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aybastı ilçesinde jandarma ekipleri, ekskavatör ile bahçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine  harekete geçti, bölgede inceleme yaptı. Yapılan çalışmada kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 81 adet mermi, kazı işlerinde kullanılan 12 adet patlayıcı madde, 2 adet oksijen tüpü ve dalgıç yeleği de ele geçirildi. Şüpheliler, sorgularının ardından, 2863 Sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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