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  3. Onlarca şahsa ait borç bilgileri, senet, tapu ele geçirildi

Onlarca şahsa ait borç bilgileri, senet, tapu ele geçirildi

Onlarca şahsa ait borç bilgileri, senet, tapu ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tefecilik şüphelisinin ikametinde yapılan aramalarda onlarca kişiye ait kimlik bilgilerinin yanı sıra boş senetler, tapu fotokopileri ve borçlu-tahsilat bilgileri bulunan not defteri ele geçirdi.

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Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce tefecilere yönelik yapılan çalışmalarda; kredi kurumlarından borç alamayan şahısların nakit para bulabilmek için M.A. ile irtibat kurarak senet veya ipotek karşılığı aylık yüzde 20 ile yüzde 40 arası faizle para aldıkları bilgilerine ulaştı. Polis ekipleri tarafından 17 Nisan Çarşamba günü gözaltına alınan şüpheli M.A.’nın ikametinde yapılan aramalarda 64 borçlunun isim, soyisim ve borç tutarlarına ilişkin bilgiler bulunan not kağıdı, 43 adet boş senet, 17 adet borçlu kısmı mağdur şahıslar adına düzenlenmiş senet, 2 adet başkasına ait taşınmaz tapu kayıt fotokopisi, 1 adet borçlu ve tahsilat bilgileri bulunan not defteri, 1 adet başkasına ait bankamatik kartı, 1 adet başkasına ait dekont, 1 adet başkasına ait araç ruhsatı fotokopisi ele geçirildi. 

M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

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