Önce 5 metre doğuya, sonra 12 metre güneye yürüyen biri, başlangıç noktasından kaç metre uzaklaşmış olur? Güven Bana sorusu Önce 5 metre doğuya, sonra 12 metre güneye yürüyen biri, başlangıç noktasından kaç metre uzaklaşmış olur? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 22 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: 7 metre

B: 10 metre

C: 13 metre

D: 17 metre

Doğru cevap: 13 metre