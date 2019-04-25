Ömer için dereler karış karış aranıyor

Çaldıran ilçesine bağlı Kalkandere Mahallesi’nde yaşayan Ömer Topgaç, 7 Nisan Pazar günü balık tutmak için Kaz Gölü’ne gitti. Eve dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Topgaç’ın ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Topgaç’ın bulunması için bölgede arama çalışması başlattı. 19 gündür sürdürülen arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı. Arama çalışmalarda Ankara’dan gelen 8 kişilik özel su ekibi de görevi yapıyor.

30 KİLOMETRELİK DERE YATAĞI TARANDI

Arama çalışmaları boyunca soğuk hava ve kar yağışı ekiplerin işini zorlaştırıyor. Özellikle derelerdeki görüş mesafesinin sıfır olması ekipleri daha da zorluyor. Çaldıran’da başlatılan arama çalışmaları Muradiye İlçesi’nde de devam ediyor. Ekipler şu ana kadar 30 kilometrelik dere yatağını aradı ancak Topgaç’ın izine rastlanamadı.

ÖMER'DEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYORLAR

Ekipler arama çalışmalarını sürdürürken, kayıp Topgaç’ın ailesi ve yakınları da arama çalışmalarını takip edip destek veriyor. Amca Özcan Topgaç, 7 Nisan’da kaybolan yeğeninin bulunması için herkesin yoğun çaba göstererek çalıştığını belirtti ve “7 Nisan’dan bu yana haber alamıyoruz. Büyün ekipler seferber oldu ancak halen bulunamadı. Biz de burada gelecek haberi bekliyoruz. Umarız kısa sürede bulunur” dedi.

DHA