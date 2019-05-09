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  3. Olumsuz yanıt baltayla dehşet saçtırdı: 1 yaralı

Olumsuz yanıt baltayla dehşet saçtırdı: 1 yaralı

Olumsuz yanıt baltayla dehşet saçtırdı: 1 yaralı

Adana’da kuzeninden otomobilini kullanmak için isteyen Cumali K., yakıt olmadığı nedeniyle olumsuz cevap aldığı Hüseyin K.'yı baltayla yaraladı.

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde Cumali K., kuzeni olan Hüseyin K.’den kullanmak için otomobilini istedi. Hüseyin K. otomobilde yakıt olmadığını belirterek veremeyeceğini söyleyince, Cumali K. ile aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine Cumali K., eline aldığı balta ile kuzeni Hüseyin K.'nın kafasına vurdu. Daha sonra kuzeninin otomobiline de baltayla zarar veren Cumali K., olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hüseyin K.’yı hastaneye kaldırdı. Hüseyin K. tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Cumali K. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

(DHA)

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