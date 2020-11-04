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04 Kasım 2020 Çarşamba 17:10 | Son Güncelleme:

Ölüdeniz'de yürekleri ağza getiren uçuş: 1500 metre yüksekte Türk kahvesi içti

Ölüdeniz'de yürekleri ağza getiren uçuş: 1500 metre yüksekte Türk kahvesi içti
AA

Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü Ceylan, Fethiye Ölüdeniz üstünde 1500 metre yükseklikte Türk kahvesi içerek uçuş gerçekleştirdi.

Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü Ozan Ceylan, Fethiye Ölüdeniz üstünde 1500 metre yükselikte uçuş sırasında Türk kahvesi yapıp içti.

AA'da yer alan habere göre, yaklaşık 3 yıldır yamaç paraşütü yapan Ceylan, Türkiye'nin değişik bölgelerinde çeşitli gün ve zamanlarda uçuşlar gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu havanın elverişli olmasını fırsat bilen Ceylan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz üzerinde, Babadağ'dan havalanarak uçuş yaptı.

Ceylan, 1500 metrelik yükseklikte, uçuş sırasında, dağcıların kullandığı tüp üzerinde kendisine Türk kahvesi yaptı.

Daha sonra uçuşunu Türk kahvesi içerek gerçekleştiren Ceylan, Ölüdeniz'in muhteşem güzelliğinin keyfini çıkardı. Ceylan, bu anları aksiyon kamerası ile kaydetti.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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