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Oltayla balık tutanlara yılan şoku

Oltayla balık tutanlara yılan şoku

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Canbalı deresinde oltayla balık tutan vatandaşları şaşırtan olay...

Su yılanları Canbalı deresinde balık avına çıkan amatör balıkçıları şaşkına çevirdi. Hobi olarak kıyı balıkçılığı yapan bazı vatandaşlar, bugüne kadar daha önce hiç bu tür yılan istilâsı ile karşılaşmadıklarını dile getirdiler. 

Balıkçılar, balık takılan kancaların yılanla birlikte geldiğini, balık sepetine de yılanların girerek saldırdığını söylüyor.

Olta balıkçıları, "Dere kenarlarına gelen su yılanları o kadar çok ki çimenlere oturmaktan bile çekiniyoruz. Yılanlar ya tuttuğumuz balıklara geliyor ya da kıyıya aldığımız balıklara saldırıyorlar. Aynı sokaktaki kediler gibi olmuşlar. Biz oltaya balık vurmasını beklerken, onlar yakınlarımıza gelerek hareketlerimizi takip ediyorlar" ifadelerini kullandı. (İHA)

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