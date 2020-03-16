Öldürülen kardeşinin intikamı için tuzak kurdu!

MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde Caner Güney (31), cinayete kurban giden kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Hakan Coşkun'u (23) tabancayla vurarak öldürdü. Güney'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Spil Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası zabıta görevlisi Caner Güney, Hakan Coşkun'u konuşmak için yaklaşık 6 ay önce kardeşinin öldürüldüğü tarlaya çağırdı. Burada Caner Güney, kardeşinin tuzağa düşürülerek öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Coşkun ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Caner Güney, yanında getirdiği tabancayla Hakan Coşkun'a 5 el ateş etti. Mermilerden 3'ü Coşkun'un başına, 1'i de göğüs bölümüne isabet etti. Güney plakası belirlenemeyen motosikletle kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırmak istenen Coşkun, yolda hayatını kaybetti. Coşkun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Polis, Caner Güney'i yakalamak için çalışma başlattı.

DHA