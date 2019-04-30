Aracına çekirdek attı diye 12 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven şahıs yakalandı

İstanbul Tuzla'da bir kişinin 11 yaşındaki çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövmesi tepkilere neden oldu.

Olay, önceki gün Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla oyun oynayan M.Y'nin attığı erik çekirdekleri sokaktaki otomobilin üzerine geldi.

Otomobilinden inen kimliği belirsiz kişi, M.Y'ye önce sözlü tepki gösterdi ardından şiddet uygulamaya başladı.

Ardından çocuğu ayağa kaldırıp elinden çekerek yolda bir süre yürüttü. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine çok sayıda kişi olaya tepki mesajları yazdı.

SALDIRI ANINI ANLATTI

Magandadan öldüresiye dayan yiyen çocuk o anları anlattı. Adamın kendisini yumruk ve tekmelerle dövdüğünü ifade eden çocuk, ”Biz otobana yakın bir yerde erik yiyorduk. Çekirdeklerini de aşağı doğru atıyorduk. Arabanın biri kırmızı ışıkta durmuştu. Çekirdek de gelmemişti ama adam herhalde taş zannetti. Arabamı taşlıyorsunuz diye beni kovalamaya başladı. Ben güvenliğe seslendim beni duymadı. Sonra adamın bana yaklaştığını gördüm. Sonra adam bir yumrukla beni yere serdi. Üstüme çıktı birkaç yumruk daha attı. Sonra tekme attı ama yüzümü koruduğumdan tam gelmedi. Daha sonra beni kolumdan tutup kaldırdı. Ben onu mahalleye götürdüm, mahallede kimseyi göremeyince ‘gel ben seni ne yapacağımı biliyorum’ deyip beni ormana götürdü. Ormana girdiğimizde bir abla ilk bizi görmedi ama yürürken kafalarımızı görmüş. Ne yapıyorsun sen dedi adama. Polise haber vereceğim deyince adam beni fırlattı, al şunu dedi. Abla tuttu beni evine koş dedi adam da kaçtı” dedi.

ŞAHIS YAKALANDI

Tuzla'da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven şahıs yakalandı.

(DHA)