Okullar tatil mi olacak? İstanbul'da okullar tatil oldu mu?

“Okullar tatil mi?” sorusu İstanbul’da yaşanan depremin ardından araştırılıyor. İstanbul’da okullar tatil oldu mu? İstanbul’da 24 Eylül’de deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi'ne göre, depremin büyüklüğü 4.7. Vatandaşlar bu olayın ardından okulların tatil olup olmadığı ile ilgili MEB ve valilik açıklamalarını yakından takip ediyorlar.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem İstanbul ve Tekirdağ'da herhangi bir hasar veya yaralanmaya yol açmadı. Sarsıntının ardından İstanbul'da bazı okullar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İSTANBUL’DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi'ne göre, depremin büyüklüğü 4.7.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre ise, depremin büyüklüğü 4.7.

AFAD, sarsıntının Silivri'nin 20 kilometre açıklarında gerçekleştiğini bildiriyor.

Sarsıntının merkez üssü İstanbul Silivri'ye 22 kilometre, Büyükçekmece'ye 35 kilometre uzaklıkta. Merkez üssünün İstanbul şehir merkezine mesafesi ise 64 kilometre.

İstanbul'da etkili şekilde hissedilen sarsıntının derinliğini AFAD'a 5 kilometre, Kandilli Rasathanesi 9,8 kilometre olarak verdi.