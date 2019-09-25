Okullar ne zaman tatil olacak, kapanacak? 2019-2020 Ara tatil ne zaman?

“Okullar ne zaman kapanıyor?” sorusu ve ara tatil tarihleri yoğun ilgi görüyor. Okullar ne zaman tatil olacak? 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrenciler yoğun bir çalışma maratonuna girdiler. Açıklanan yeni eğitim-öğretim sisteminde ara tatillerin olacağı duyurulmuştu. Peki ilk ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019-2020 eğitim öğretim takviminde ara tatil tarihleri, okulların ne zaman kapanacağı açıklandı.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18 Kasım’da başlayacak ve 22 Kasım’a kadar devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6 Nisan’da başlayacak ve 10 Nisan’a kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI

Bir ders saati süresinin eskisi gibi 40 dakika olduğu ilköğretim kurumlarının teneffüs sürelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle çocuğun sosyal gelişimine katkı sağlayan teneffüs süreleri uzatıldı. Daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan okullardaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.