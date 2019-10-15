Okullar ne zaman tatil olacak? 2019 İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında?

Okulların ne zaman tatil olacağı yoğun ilgi görüyor. Kasım ayı ilk ara tatil ayın kaçında? 2019-2020 eğitim öğretim yılında ara tatiller yapılacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başladı. Yoğun eğitim yılı devam ederken öğretmenler, öğrenciler ve veliler tatil tarihlerini merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim içerisinden tüm tatil tarihleri ve okulların eğitim-öğretime başlayacağı tarihler açıklandı. İlk ara tatil kasım ayında başlayacak. İşte detaylar

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

İlk ara tatil 18 Kasım’da başlayacak ve 22 Kasım’a kadar devam edecek.

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6 Nisan’da başlayacak ve 10 Nisan’a kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.