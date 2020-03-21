Okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne kadar tatil olacak, ara tatil uzayacak mı?

Okullar ne zaman açılıyor? sorusu araştırılıyor. Okullar ne kadar tatil? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı son açıklamasında, “Sağlık Bakanlığımızla sürekli hassasiyetle takip ediyoruz. Sonuç ne olursa tam zamanlı bilgi sunarız paylaşırız. Bu belirsizlik rahatsız ediyor, farkındayım. Bunun bir süreci var. Veriler doğrultusunda karar verilecek." dedi. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

16 Mart tarihinde başlayan ara tatilin 30 Mart’ta sona ereceği kararlaştırıldı. Tatil süresinin uzayıp uzamayacağı ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı.

OKULLAR NE ZAMANA KADAR TATİL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te corona virüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. "Okul tatili uzayacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığımızla sürekli hassasiyetle takip ediyoruz. Sonuç ne olursa tam zamanlı bilgi sunarız paylaşırız. Bu belirsizlik rahatsız ediyor, farkındayım. Bunun bir süreci var. Hassasiyetle izliyoruz. Veriler doğrultusunda karar verilecek." dedi.