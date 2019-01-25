Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,2712
  • 6,0191
  • 219.941
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Yaşam
  3. 15 tatil ne zaman bitecek?

15 tatil ne zaman bitecek?

15+tatil+ne+zaman+bitecek?

Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

x

Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

UZMANLARDAN 15 TATİL İÇİN ANNE BABALARA TAVSİYELER

1. Çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte tartışıp çözüm üretin, karar alma süreçlerinize çocuğunuzu da dahil ederek sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayın.

2. Okul zamanında kalkış saati, çalışma saati gibi belli rutinlere alışmış çocuklarınızın tatil döneminde vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun.

3. Ara dönem, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. Bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar çok birlikte zaman geçirin. Tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirin.

4. Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğunu unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun dönem boyunca sergilediği performansı başka çocuklarla asla kıyaslamayın.

5. Çocukları ikinci döneme motive etmek için kaygı ve tehdit yolunu kullanmayın. 

6. Çocuğunuza her şeye rağmen koşulsuz sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi hissettirin.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano’da evlendi
Çarpışma'da Kadir Adalı'nın annesini oyuncu Şebnem Sönmez canlandıracak
İrem Helvacıoğlu o fotoğraf hakkında konuştu
Usta sanatçı Eşref Kolçak’dan yeni mesaj!
İzzet Yıldızhan'ın tedavi gören ağabeyine kanser teşhisi konuldu
Bursa´da gerçekleştirilen ilginç düğünde damada tam 10 metrelik para takıldı. Damadın iş arkadaşları

Damada takılan parayı 12 kişi zor taşıdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sıra dışı telefon resmen tanıtıldı

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

En Çok Okunanlar

Maksat Yarışmak Olsun - 11 Ocak 2019

Ataman ile Devr-i Alem - San Miguel - Meksika - 31 Aralık 2018

Diyet Günlüğü - Menopoz - 14 Ocak 2019