Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7759
  • 6,4279
  • 278.322
  • 100602
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Okulda dehşet görüntüler! Baba ve iki oğlu herkesin gözü önünde öğretmeni darp etti

Okulda dehşet görüntüler! Baba ve iki oğlu herkesin gözü önünde öğretmeni darp etti

Okulda dehşet görüntüler! Baba ve iki oğlu herkesin gözü önünde öğretmeni darp etti

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir öğretmenin okul bahçesinde veli ve iki oğlu tarafından darbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

21 Ekim'de ilçeye bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda Müdür yardımcısı ve Görsel Sanatlar öğretmeni Yasin Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencinin durumunu okul idaresine bildirdi. Okul idaresi de durumu öğrencinin velisine iletti.

İki çocuğuyla okula gelen veliyi kapıda karşılayan öğretmen Güneş, öğrencinin durumunu anlatarak konuşmak üzere onları odaya davet etti.

Daveti kabul etmeyen veli ve iki oğlu öğretmeni okul bahçesinde darbetmeye başladı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde öğretmenin veli ile iki oğlu tarafından uğradığı saldırı ve yerde tekmelenmesi görülüyor. Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle saldırganlar okuldan uzaklaşıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Ataizi kural bozdu! İlk paylaşım
Ahmet Kural ve sevgilisi ilk kez el ele! Evlilik açıklaması geldi
Çizmesinin fiyatı dudak uçuklattı
22 bin TL kira fazla geldi
Şeyma Subaşı'ya sert uyarı! 'Biraz Melisa'yı düşün'
<p>Reklamda ped paketi, tecavüz ve kadına şiddet haberleri ile dolu bir gazete sayfasına sarılıyor.

Vatandaştan Orkid Reklamına Sert Tepki #KırmızıMikrofon

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Google: Kuantum bilgisayarı ürettik

İspanya'da Franco'nun mezar yeri değiştiriliyor