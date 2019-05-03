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  3. Okula gitmeyen 5 küçük kardeşe devlet koruması

Okula gitmeyen 5 küçük kardeşe devlet koruması

Okula gitmeyen 5 küçük kardeşe devlet koruması

Hatay Erzin’de Ali ve Sümeyra Algül çiftinin ‘puta tapmak’ ve ‘küfür’ olduğu iddiasıyla okula göndermediği 5 ila 14 yaşlarındaki 5 çocuğu, ‘bakım ve ihtiyaçları karşılanmadığı’ gerekçesiyle aileden alınıp, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne yerleştirildi.

Besicilik yapan baba Ali Algül, “Çocuklarımız geri verilirse eğitimleri için elimizden geleni yapacağız” dedi. Ancak babanın daha önce de görevlilere “Çocuklarımı ben kendim yetiştiririm” dediği ortaya çıktı.

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