Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,868
  • 6,5991
  • 253.294
  • 91.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Okula başlama yaşı 2019 değişti mi?

Okula başlama yaşı 2019 değişti mi?

Okula başlama yaşı 2019 değişti mi"

Okula başlama yaşı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Okula başlama yaşı değişti mi? Okula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor. Yurt açma izni Gençlik ve Spor Bakanlığına veriliyor. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş süresi 3+1 olarak 4 yıla düşürülecek.

Okula başlama yaşı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Okula başlama yaşı değişti mi? Vatandaşlar konu ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre okula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor. Yurt açma izni Gençlik ve Spor Bakanlığına veriliyor. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş süresi 3+1 olarak 4 yıla düşürülecek.

OKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞTİ Mİ?

Okula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor. Yurt açma izni Gençlik ve Spor Bakanlığına veriliyor. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş süresi 3+1 olarak 4 yıla düşürülecek.

Konuyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması, yükseköğrenim yurtlarıyla ilgili izinlerin Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl sözleşmeli, 1 yıl kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp tayin isteme hakkına sahip olabilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'ten beklenmedik haber
Evlilik sorusuna şaşırtan yanıt
Dedesi de uyarmış: Oyuncularla eğlenilir, evlenmez
Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt

Balkondan düşen çocuğun mucize kurtuluşu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bu araba pazarında yok yok: İstanbul’un en büyük pazarından 90 fırsat seçtik

Bursa'da kan donduran görüntü