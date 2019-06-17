Okula başlama yaşı 2019 değişti mi?

Okula başlama yaşı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Okula başlama yaşı değişti mi? Vatandaşlar konu ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre okula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor. Yurt açma izni Gençlik ve Spor Bakanlığına veriliyor. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş süresi 3+1 olarak 4 yıla düşürülecek.

OKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞTİ Mİ?

Okula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor. Yurt açma izni Gençlik ve Spor Bakanlığına veriliyor. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş süresi 3+1 olarak 4 yıla düşürülecek.

Konuyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması, yükseköğrenim yurtlarıyla ilgili izinlerin Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl sözleşmeli, 1 yıl kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp tayin isteme hakkına sahip olabilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.