Öksürükle gasp girişimi

İstiklal Caddesi’ndeki bankamatikten para çeken Emine D.’nin yanına gelen gaspçı kadının yüzüne öksürüp panik yaratarak, paraları almaya çalıştı. Bu sırada 20 metre ilerideki özel harekat polisleri duruma müdahale etti. Ara sokakağa kaçmaya çalışan 3 şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı. Koşarak olay yerine gelen Emine D. de zanlıyı teşhis etti. Sivil ekiplere teslim edilen gaspçı, polis merkezine götürüldü.

KORKUTUP PARAYI ALMAYA ÇALIŞTI



Emine D., olay anını şöyle anlattı: “Para çektikten sonra karşı kaldırımda bekliyordu. Yüzüme öksürdü. Beni şaşırtıp parayı almaya çalıştı. Polis yakalayınca ‘Gözüm görmüyor’ dedi.”

DHA