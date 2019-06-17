Oklu kirpi avlayan 3 kişiye 13 bin lira para cezası kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Dörtyol Şube Şefliği ekipleri, Gökdere Mahallesi mevkisinde bazı kişilerin nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 4 oklu kirpiyi avladıkları ve hayvanlarla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştıklarının tespiti üzerine işlem başlattı.

İnceleme sonunda kimlikleri tespit edilen 3 kişiye, Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 5 bin 397 lira idari para ve 8 bin 500 lira tazminat olmak üzere toplam 13 bin 897 lira ceza kesildi.

(AA)