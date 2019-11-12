24 Kasım öğretmenler günü kampanya ve fırsatı

24 Kasım Öğretmenler Günü´ne özel Türk Telekom´lu öğretmenlerimize bir gün boyunca geçerli 1GB cepten İnternet ve bir hafta boyunca geçerli şebeke içi sınırsız konuşma hakkı hediye edilecek. Hediye 1 Gb cepten internet 24 Kasım 2018 saat 23:59´a kadar; bir hafta boyunca yurt içi aramalarda geçerli olmak üzere şebeke içi sınırsız konuşma hakkı ise, 30 Kasım saat 23:5´a kadar kullanılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Twitter üzerinden öğretmenleri ilgilendiren bir video yayımladı. ''Öğretmenlerimize armağan olsun.'' başlığıyla yayımlanan videoda 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle yapılan indirimler paylaşıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü için 24-30 Kasım arasında TCDD’ye bağlı hızlı tren ve ana hat biletlerinde yüzde 50, PTT’den posta ve kargo gönderimlerinde yüzde 30 indirim uygulanacak. Öğretmenlere, Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolu Jet seferlerinde 19 Kasım 2018-31 Mart 2019 tarihleri arasında yüzde 25 indirim yapılacak.

MÜZELERE GİRİŞ ÜCRETSİZ

MEB, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerine girişin öğretmenler için artık ücretsiz olacağını da açıkladı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINABİLİR?

Yılın En iyi Öğretmeni Oscar Ödülü: Hadi biraz öğretmeninizi gururlandıralım. Başarılı ve gözünüzde en iyi öğretmen sıfatını hak eden öğretmeninize anlamlı bir armağan vermek isterseniz ‘Öğretmenler Günü'nde Oscar Heykelciği yine ideal bir seçim! Orijinal altın sarısı rengindeki Oscar Ödülü, en iyi Öğretmenler Günü için hediyelerinden biri!

Erkek cüzdan modelleri: Erkek öğretmeninize uzun yıllar kullanabileceği ve her kullanışında sizi hatırlayabileceği en ideal Öğretmenler Günü için hediyesi cüzdan!

Kişiye Özel Kalemler: Çok klasik gelebilir ancak, tüm Öğretmenler Günü'nde akla gelen ilk hediye seçeneği kalemler. Üzerine öğretmeninizin ismini ve soy ismini yazdırarak hazırlatabileceğiniz, çok anlamlı ve çok güzel hediye seçeneklerinden biri.

Çiçek: Çiçekten daha iyi bir Öğretmenler Günü hediyesi düşünülemez. Üzerine öğretmeninize olan sevginizi anlatan bir de sevimli bir not eklediğinizde harika bir seçim olacaktır.

Çikolata: Özel yapım bir çikolata ile öğretmeninize onu ne kadar sevdiğinizi belirtebilirsiniz.

Defter: Bir öğretmenin en ihtiyacı olan şeylerden biri de defterdir. Şık ve güzel bir ajanda hediye edebilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra kendiniz el yapımı bir hediye de yapabilir veya ona güzel bir mektup veya şiir yazabilirsiniz.