Öğretmen ve idarecilere dijital okuryazarlık eğitimi verildi!

İlk oturumda UDGD Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özcan, öğretmenlere Dijital Okuryazarlık ve öğrencilerin dijital dünyadaki tehlikelerden korunması için alınacak tedbirleri içeren bir sunum gerçekleştirdi. İkinci oturumda ise UDGD Yönetim Kurulu Üyesi ve Met Dijital kurucu ortağı Ahmet M. Çalmuk idarecilere sosyal medyanın mesleki açıdan sunduğu avantajlara dikkat çekerek sektörün büyüklüğünü tek tek rakamlarıyla anlattı.

Özellikle öğrencilerin dijital dünyada çok fazla vakit geçirmesi gibi konular işlenerek bu alanda öğretmenlere ve velilere düşen görevlere dikkat çekildi. Son dönemde popüler olan sosyal medya akımları ve intihara sürükleyen oyunlar hakkında gelenlere bilgi verildi. Ayrıca sosyal medyanın dünya üzerinde kullanım oranı ve etki gücü örnekleriyle anlatılarak bunu nasıl avantaja çevirecekleri katılımcıları anlatıldı. Özellikle öğretmenlerin sıkça takip edildiği bir mecra olan sosyal medyada alması gereken tedbirlerin sık sık altı çizildi.